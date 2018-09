Elia Viviani flikt het weer in Vuelta

De Italiaan van Quick-Step was dinsdag in Bermillo de Sayago veruit de sterkste in de sprint. De Slowaak Peter Sagan einidgde als tweede, voor Giacomo Nizzolo uit Italië. Danny van Poppel van LottoNL-Jumbo moest met de zesde plek genoegen nemen.

Viviani won ruim een week terug ook al de derde rit in de Vuelta. Voor Quick-Step betekende het alweer de zestigste overwinning dit wielerseizoen.

Yates leidt nog altijd

De Brit Simon Yates blijft in de Ronde van Spanje in bezit van de rode leiderstrui. De verschillen met de concurrentie bleven ongewijzigd. De Spanjaard Alejandro Valverde is tweede op 1 seconde achterstand, gevolgd door de Colombiaan Nairo Quintana (0.14).

Steven Kruijswijk is op de negende positie de hoogst geklasseerde Nederlander. De renner van LottoNL-Jumbo staat 43 tellen achter op Yates.

Pech zonder gevolgen voor Kelderman

Wilco Kelderman had dinsdag, niet voor het eerst deze Vuelta, pech. Hij moest in het laatste deel van de sprintetappe, die was begonnen in Salamanca, zijn achterband wisselen nadat iemand tegen hem was aangereden. Omdat dat in de slotkilometer gebeurde, maakte het niet uit dat Kelderman op achterstand binnenkwam. De Nederlander van Sunweb verloor geen tijd en blijf veertiende in de stand op 1.50 van Yates.

De 73e editie van de Ronde van Spanje gaat woensdag verder met een 207,8 kilometer lange etappe van Mombuey naar Luintra. Het peloton moet dan drie bergen van de derde categorie en eentje van de tweede categorie over. Ook zijn er onderweg de nodige hellingen. Echt vlak is het nooit.