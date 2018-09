Oranjevrouwen missen rechtstreekse plaatsing voor WK

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman had in Oslo aan een gelijkspel genoeg voor een WK-ticket, maar ging dankzij een dramatische start met 2-1 onderuit. Oranje deed in 2015 in Canada voor de eerste keer mee aan het WK. Nederland strandde destijds in de achtste finales.

Kansloos voor een plek op de mondiale voetbalstrijd is Oranje overigens zeker nog niet. De formatie van Wiegman strijdt met de andere drie beste nummers twee om één ticket. De Europees kampioen van 2017 speelde tot dinsdagavond in de kwalificatie alleen een keer gelijk tegen Ierland. Thuis van Noorwegen werd met 1-0 gewonnen.

Al na zes minuten stond Oranje met 2-0 achter. Ingrid Syrstad Engen en Isabell Herlovsen deelden in de respectievelijk vierde en zesde minuut enorme dreunen uit. Het waren de eerste tegentreffers voor keepster Sari van Veenendaal in deze kwalificatie. In de eerste zeven duels had ze de nul gehouden.

Vivianne Miedema zorgt voor de 2-1. Ⓒ ANP

Oranje leek kansloos, maar na een half uur bracht Vivianne Miedema de hoop terug in de Nederlandse harten. De spits omspeelde de doelman van Noorwegen en zorgde voor de aansluitingstreffer.

In de tweede helft had Oranje grote delen het beste van het spel. Sherida Spitse raakte een kwartier voor tijd met een strak schot het zijnet. Dichter bij een treffer kwam Nederland in het vervolg niet meer, waardoor via de play-offs plaatsing voor het WK moet worden afgedwongen.