Martinez: ‘Het concept van de Nations League was nodig’

De bondscoach van België vond het broodnodig dat er een alternatief kwam voor de vriendschappelijke wedstrijden. "Het concept van de Nations League was nodig. Je wil geen spelers oproepen om louter vriendschappelijke wedstrijden te spelen, waarin het verschil tussen beide landen te groot is”, aldus Martinez op de persconferentie volgens Het Nieuwsblad. “De Nations League zorgt voor competitieve wedstrijden en vermijdt grote extremen tussen landen."

De Rode Duivels spelen vrijdag een oefenwedstrijd tegen Schotland, voordat er volgende week dinsdag IJsland wacht voor de Nations League. “Schotland, speelt altijd zeer georganiseerd. Ze zullen hun helft sterk verdedigen, heel fysiek ook. Dat zullen we in IJsland ook op ons bord krijgen”, zegt Martinez.

De Spanjaard is van plan zijn elftal op zes plaatsen te wijzigen. “We zijn klaar om tegen een heel competitieve, moedige ploeg te spelen, want dat is Schotland. Maar wij willen ook alle zes vervangingen gebruiken, op basis van wie zich toont op training."