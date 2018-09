Miedema: ’We waren niet scherp genoeg’

„Ik weet niet of het de zenuwen waren of dat het met druk te maken had”, zei de spits van Arsenal kort na de beslissende nederlaag in Oslo (2-1) op SBS6. „Als je al na zes minuten 2-0 achterstaat, wordt het heel moeilijk om nog terug te komen.We waren er in deze wedstrijd gewoon niet. We waren niet scherp genoeg en daardoor waren we ook niet goed genoeg, al hebben we er nog wel alles aan gedaan.”

Miedema zorgde in de 31e minuut voor 2-1. „We hadden daarna nog tijd genoeg voor de vereiste gelijkmaker, maar konden te weinig creëren. We waren weliswaar de beter voetballende ploeg, maar veel verder dan een aantal halve kansen kwamen we ook in de tweede helft niet. We speelden natuurlijk ook tegen de wegtikkende tijd. Dit is zo zonde. Net in deze belangrijke wedstrijd haalden we als ploeg ons normale niveau niet.”

Nederland moet nu via de (dubbele) play-offs alsnog deelname aan het WK volgend jaar zomer in Frankrijk zien af te dwingen.