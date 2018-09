Volgende sensatie op US Open een feit

De Amerikaanse titelverdedigster moest dinsdag in de kwartfinales haar meerdere erkennen in de Letse Anastasija Sevastova. In het Arthur Ashe Stadium was de partij na 1 uur en 23 minuten spelen al klaar: 6-2 6-3.

Stephens behaalde vorig jaar in New York als ongeplaatste speelster haar eerste grandslamtitel. In de finale versloeg ze haar landgenote Madison Keys eenvoudig (6-3 6-0). Keys zit nu nog wel in het toernooi. Ze speelt in de kwartfinales tegen de Spaanse Carla Suárez Navarro.

De als negentiende geplaatste Sevastova stond nog niet eerder in haar loopbaan in de halve finale van een grandslamtoernooi. Op de US Open haalde ze al wel twee keer eerder de kwartfinale (2016 en 2017).

In de eerste set behield Sevastova steeds haar eigen service en ze brak Stephens bij 2-1 en 5-2. De tweede set kende een ander verloop. Beide speelsters hadden moeite met hun eigen opslagbeurten. Toen Sevastova op 4-2 kwam en zelf mocht serveren, leek de partij klaar. Stephens kwam toch nog terug, maar daarna werd ze zelf ook weer gebroken. Daarna maakte Sevastova het wel af. In de halve finale stuit ze op de Amerikaanse Serena Williams of de Tsjechische Karolina Pliskova.