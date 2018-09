Räikkönen roept F1-fans op: ’Fluit je rivalen niet uit’

Hij doelt hiermee met name op de ontvangst van Lewis Hamilton, nadat hij de GP van Italië op zijn naam had geschreven. De Brit werd vervolgens uitgefloten op het podium door de veelal Italiaanse - en dus Ferrari - fans.

„Iedereen mag doen wat hij of zij wil, maar leuk vind ik het niet. Het is gewoon niet aardig. Het zou in feite niet mogen gebeuren, maar zo werkt het leven nu eenmaal soms. Maar leuk is anders”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Ferrari heeft sinds 2010, toen Fernando Alonso in de rode bolide als eerste over de finish kwam, geen thuiszege meer geboekt op Monza. Ondertussen heeft Mercedes de laatste vijf races van het seizoen 2018 gewonnen.

Hamilton zelf was na afloop vrij nuchter over het uitjouwen. „Ik accepteer het, maar begrijpen zal ik het nooit doen. Ik ben naar voetbal-, NFL-, bsaketbal-, en rugbywedstrijden geweest, maar heb nog nooit gefloten tegen iemand van de tegenstander en mijn vrienden ook niet.”

De Brit vervolgt: „Maar het gebeurt wel in elke sport, hoor. Zeker bij voetbal ook. De negatieve reacties accepteer ik, ze gaven me ook de benodigde kracht.”