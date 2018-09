FC Utrecht geen optie voor Frank de Boer

De Boer zal dan ook niet de nieuwe trainer van de Domstedelingen worden. Het management van de 112-voudig international heeft bevestigd dat de club uit de Domstad niet in de plannen van de voormalig verdediger voorkomt.

Eerder op de dag werd trainer/manager Jean-Paul de Jong ontslagen. Begin dit jaar bij zijn aanstelling als opvolger van de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag kwam al aan het licht dat er in de spelersgroep weinig vertrouwen was in De Jong als hoofdtrainer. Die twijfels heeft De Jong niet weg kunnen nemen, waardoor FC Utrecht heeft besloten dat er ingegrepen moest worden.

De assistenten Rick Kruys en Marinus Dijkhuizen, die in het bezit is van het hoogste trainersdiploma, nemen het voorlopig over van De Jong. FC Utrecht gaat daarnaast op zoek naar een nieuwe trainer voor de langere termijn, maar De Boer zal dat in ieder geval niet worden.