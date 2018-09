Becker over Federer: ’Vadertje Tijd wacht op niemand’

De als tweede geplaatste Zwitser verloor met 3-6 7-5 7-6 (7) 7-6 (3) van de ongeplaatste Millman, de nummer 55 van de wereld.

De Duitser vervolgt voor de camera van Eurosport. „Ik keek echt uit naar het kwartfinaleduel tussen Federer en Novak Djokovic, maar het mocht niet zo wezen. Ik wil het niet zeggen, maar Roger is ook maar een mens. Hij is de Goat (Greatest Of All Time), heeft alles gewonnen, maar Vadertje Tijd wacht op niemand, ook niet op Roger.”

Ondanks dat de Zwitser nog heel fit is voor iemand van 37 jaar, moet Federer op die leeftijd extra bij de les zijn. „Er komt voor iedereen een tijd wanneer het toch wat moeilijk wordt. Want dit gebeurt er als je net twee procent minder speelt.”