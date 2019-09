Malen trots: ’Het Nederlands elftal is een heel groot ding’

Donyell Malen Ⓒ BSR/Soccrates

EINDHOVEN - Donyell Malen (20) meldt zich voor het eerst bij het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels in Duitsland en Estland. Al langer was duidelijk dat hij nadrukkelijk op de radar stond van bondscoach Ronald Koeman, die nieuwsgierig was hoe hij het als spits van PSV zou doen. Op die positie zwemt de coach niet in de keuzemogelijkheden, maar met Malen dient zich een optie aan.