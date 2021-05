Manchester United-verdediger baart opzien: ’Niet aan denken dat hij iemands hoofd kapot slaat’

Voetbal

Manchester City-trainer Pep Guardiola roemt speciale groep: ’We waren meedogenloos’

Manchester City heeft zonder zelf in actie te komen de titel in de Premier League gegrepen. Het is de tweede prijs van 2021 nadat de ploeg eerder de League Cup veroverde door Tottenham Hotspur te verslaan. „Dit was een Premier League-seizoen en titel als geen ander”, reageerde Guardiola op de titel....