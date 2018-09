Tiger Woods in Ryder Cup

Dat toernooi wordt van 28 tot en met 30 september gehouden in Parijs.

DeChambeau (24) verdiende zijn plaats in het Amerikaanse Ryder Cup-team door afgelopen weekeinde zijn tweede PGA-toernooi op rij te winnen. Na het Northern Trust schreef hij het Dell Technologies Championship op zijn naam.

De Amerikaanse captain Jim Furyk maakt maandag de namen van de andere negen golfers bekend die namens de Verenigde Staten mee mogen doen. Welke golfers Europa afvaardigt, is nog niet bekend.

Bij de Ryder Cup nemen de twaalf beste golfers uit de Verenigde Staten het op tegen de beste twaalf golfers uit Europa. Het evenement is eens in de twee jaar. De 41e editie, in 2016, leverde een zege voor de Amerikanen op.