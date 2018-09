Belofte maakt schuld

Ⓒ Rob de Jong

UTRECHT - Maar liefst veertien seizoenen speelde Jean-Paul de Jong in de hoofdmacht van FC Utrecht, wat hem de titel Mister FC Utrecht opleverde en met zijn benoeming tot hoofdtrainer begin dit jaar kwam zijn grote droom uit. Na slechts 25 officiële duels onder zijn leiding is De Jong echter alweer op non-actief gesteld, waarmee het eerste trainersontslag van het Eredivisie-seizoen 2018/2019 een feit is. Een mislukking waar alle betrokkenen flinke buikpijn van hebben.