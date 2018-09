Power voor Dumoulin

De 23-jarige Australiër komt over van Mitchelton-Scott, waar hij aan zijn derde seizoen bezig is.

Team Sunweb wil volgend jaar met Dumoulin vol voor de Tour-zege gaan en hengelde eerder Nicolas Roche binnen, die deels het gat dat wegkapiteinen Laurens ten Dam en Simon Geschke achterlieten, moet dichten.

Dumoulin heeft behoefte aan meerdere ervaren krachten, maar met Power wordt een jong klimtalent binnengehaald. De ’Aussie’ toonde die talenten al op 19-jarige leeftijd in de Tour de l’Avenir van 2014. In de ’Tour de France voor beloften’ eindigde hij als tweede in het eindklassement.

Dit jaar werd Power zesde in Strade Bianche. Later in juli tijdens zijn enige profzege tot nu toe, de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, troefde hij de huidige leider van deze Vuelta a España, Simon Yates af.