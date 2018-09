1 / 3 1 / 3

ZEIST - Bij zijn selectie voor het Nederlands elftal stond er nog AS Roma achter de naam Kevin Strootman (28), maar hij meldde zich in Zeist als speler van Olympique Marseille. Er kwam vorige week een abrupt einde aan vijf jaar Rome. De man die zich in de zomer van 2013 op het vliegveld van Rome langs honderden hysterische Italianen moest wurmen, was voor 25 miljoen euro in een vloek en een zucht vertrokken.