Is Federer op weg naar het einde?

Even afkoelen! Door de hitte komt er een einde aan het optreden van Roger Federer in de US Open. ,,Dit is mij niet eerder overkomen.” Ⓒ FOTO VI IMAGES

AMSTERDAM - Is het einde in zicht? Of is de 37-jarige Roger Federer slechts tijdelijk niet zo geweldig in vorm? Het zijn moeilijk te beantwoorden vragen, maar duidelijk is wel dat de ’oude meester’ tekenen van slijtage vertoont. In de vierde ronde van de US Open was zijn frêle lichaam niet vooruit te branden.