’Mooi dat Sneijder afscheid krijgt ’

Hij kan weinig met geluiden over verstoring van het proces waarin het Nederlands elftal zit in aanloop naar het duel met Frankrijk in de Nations League, nu het oefenduel met Peru in het teken staat van de recordinternational, die zich gisteren pas meldde en morgen hooguit een uur speelt.

„Ik heb het afscheid van Francesco Totti meegemaakt bij AS Roma, dat was ook met een redelijk belangrijke wedstrijd”, zegt Strootman. „We moesten ons nog kwalificeren voor de Champions League, wat lukte. Natuurlijk bereiden we ons goed voor en zullen we het uiterst serieus nemen. Dat weet Wesley ook en is verder iets voor de bondscoach.”

„Wesley is een van de grootste spelers die het Nederlandse voetbal heeft gehad. Je hebt de grote namen van vroeger en ik denk dat hij zeker in dat rijtje thuishoort. Hij stuurde Nederland in zijn derde interland, tegen Schotland, naar het EK, heeft Oranje naar de WK-finale gebracht en is altijd heel belangrijk geweest. Ik denk en hoop dat hij ook nog heel belangrijk voor het Nederlandse voetbal zal blijven.”