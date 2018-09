Titelverdediger Nadal ontsnapt in tennisthriller

De Spaanse nummer één van de wereld rekende in vijf sets af met Dominic Thiem. Het was toen al diep in de nacht in het Arthur Ashe Stadium.

Nadal had 4 uur en 49 minuten nodig om zich te ontdoen van Thiem. Pas in de tiebreak van de vijfde set kreeg de Spanjaard zijn Oostenrijkse opponent eronder: 0-6 6-4 7-5 6-7 (4) 7-6 (5).

Nadal, drievoudig winnaar van de US Open, treft in de halve finale de Argentijn Juan Martin Del Potro.