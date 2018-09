Shaw was bijna been kwijt na tackle PSV’er Moreno

De verdediger liep toen in het Champions Leagueduel bij PSV een dubbele beenbreuk op na een harde tackle van Hector Moreno. Dat kostte Shaw de rest van het seizoen.

Inmiddels maakt Shaw deel uit van de nationale selectie van Engeland voor de duels met Spanje en Zwitserland. Hij noemt het een ’voorrecht’ om weer deel uit te maken van de nationale ploeg.

„Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik toen niet dacht aan stoppen. Ik had een hoop complicaties en het was een erg moeilijke moment voor me. Niemand weet het, maar het scheelde niet veel of ik was mijn been verloren,” aldus Shaw tegenover de BBC.

„Ze dachten er toen aan om mij terug te vliegen en als dat was gebeurd, zou ik waarschijnlijk mijn been zijn kwijtgeraakt door bloedpropjes en zo.” Volgens Shaw is zijn rechterbeen weer net zo goed als voor de breuk.