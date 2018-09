Telesport-beurzen voor Genee en Van Gerner

Namens Telesport legt Jaap de Groot uit: „In de afgelopen elf jaar hebben we sporters met een studiebeurs ondersteund die gedreven zijn om sportorganisaties naar een hoger niveau te tillen. De ervaring heeft aangetoond dat atleten hier geschikt voor zijn, omdat ze veel doorzettingsvermogen hebben, in combinatie met hun eigen sportervaring.”

Genee is aanvoerster van het Nederlands waterpoloteam en won eind juli goud op de Europese kampioenschappen. De 29-jarige captain: „Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging om mezelf naast mijn sportcarrière te blijven ontwikkelen op maatschappelijk vlak. In de toekomst wil ik graag betrokken zijn bij sportevenementen of -projecten.”

Van Gerner behaalde recentelijk nog brons in de teamfinale op het EK in Glasgow. De 23-jarige turnster: „Ik wil na mijn carrière graag mensen en kinderen gaan begeleiden. De visie van Johan Cruijff was dat je alleen een ander kunt coachen als je weet hoe je jezelf moet coachen. Zo denk ik er ook over en ik zou dat graag willen overbrengen.”

Eerder werden de TELESPORT-beurzen toegekend aan: Madelon Baans (zwemmen), Jeanet Mulder (zwemmen), Jacques Brinkman (hockey), Niels Breuker (snowboarden), Merijn Zeeman (wielrennen), Herre Zonderland (turnen), Robert Nijdam (handbal), Remy de Wit (basketbal), Hinkelien Schreuder (zwemmen), Jordi Meulenberg (triatlon), Sascha Werlich (rugby), Adrie Visser (wielrennen), Niels Hoekstra (kano), Urta Rozenstruik (atletiek/bobslee), Margot Boer (schaatsen), Wouter Olde Heuvel (schaatsen), Laurens ten Dam (wielrennen) en Sebastiaan Verschuren (zwemmen).