’Knechten voor regenboog’

Steven Kruijswijk in de Vuelta. De Nederlander zal tijdens het WK in dienst van anderen rijden. Ⓒ Getty Images

BERMILLO - Voor nu is de Ronde van Spanje de belangrijkste doelstelling, maar in het achterhoofd speelt ook het WK op de weg mee. Waar Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk in de Vuelta de mannen zijn waar het in hun ploeg om draait, verruilen ze in de strijd om de regenboogtrui hun kopmanschap voor een knechtenrol. Het duo zegt zich eind september moeiteloos weg te cijferen voor Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Wout Poels.