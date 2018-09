Geschikte trainers FC Utrecht niet voor het oprapen

De geschikte kandidaten liggen niet voor het oprapen, al zitten ervaren krachten als Jurgen Streppel en Ruud Brood en een trainerstalent als Jaap Stam momenteel wel zonder club.

Het voorkeurslijstje, dat directeur voetbalzaken Jordy Zuidam eind vorig jaar had, is nu echter even lastig te halen als destijds.

Henk Fraser en Mitchell van der Gaag waren afgelopen zomer wel beschikbaar geweest, maar liggen nu weer vast bij respectievelijk Sparta en NAC Breda. Datzelfde geldt voor een andere rijzende ster van het trainersgilde, VVV-Venlo-trainer Maurice Steijn, die ook al in januari was gepolst over een trainerschap bij FC Utrecht, maar deze zomer bijtekende in Venlo.

Hoe reëel het is om een van deze trainers los te weken bij hun clubs zal het informatierondje dat Zuidam gaat maken duidelijk moeten maken. Een ander scenario is, dat er een trainer wordt gezocht voor de rest van het seizoen en dat er in de zomer naar een definitieve oplossing wordt gekeken.

