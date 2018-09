Nadal na slijtageslag: ’Lijden is het juiste woord’

Bekijk ook: Titelverdediger Nadal ontsnapt in tennisthriller

De Spaanse tennisheld moest een zware strijd leveren om de halve finales te bereiken van de US Open. Nadal, titelverdediger, had bijna vijf uur nodig om zich te ontdoen van Thiem. Dat lukte hem uiteindelijk in de tiebreak van de vijfde set.

„Ik zei tegen Dominic: ’het spijt me, maar blijf doorgaan’. Hij heeft nog tijd genoeg om te winnen: aldus Nadal meteen na afloop. „Thiem krijgt in de toekomst zonder twijfel nog zijn kansen.”