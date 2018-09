Thiem: ’Tennis is een wrede sport’

De Oostenrijker die 18 aces en 74 winners sloeg, trok in een slopende vijfsetter aan het korste einde en zag zo de halve eindstrijd van de US Open aan zijn neus voorbij gaan.

Thiem, de nummer negen van de plaatsingslijst, en Nadal maakten er in drukkende warmte van New York een slopende wedstrijd van. De Oostenrijker begon sterk en agressief en gaf Nadal in de eerste set geen kans: 6-0. In het tweede bedrijf moest Nadal knokken voor elk punt, maar hij wist Thiem wel te breken in de achtste game en de set met 6-4 te winnen.

Thiem had kansen de derde set naar zich toe te trekken en kwam op 5-3, maar Nadal liet zien dat hij de nummer één van de wereld is en vocht terug en won alsnog met 7-5. De Oostenrijker weigerde echter te capituleren en dwong ook in de vierde set Nadal tot het uiterste. De set mondde uit in een tiebreak waarin Thiem de sterkste was (7-4).

Bekijk ook: Titelverdediger Nadal ontsnapt in tennisthriller

Na vier uur zweten en hoogstaand tennis moest een vijfde set de beslissing brengen. Nadal kreeg breekkansen, maar Thiem werkte ze weg. De 25-jarige Oostenrijker nam in de tiebreak het initiatief, maar de 32-jarige Mallorcaan bleef volharden en kreeg op 6-5 zijn eerste wedstrijdpunt. Een misser van Thiem zorgde daarna voor grote ontlading bij de Spanjaard.