HSV-spelers zamelen geld in voor gedupeerde fans

De 10.000 euro is bedoeld als compensatie voor de kosten die de gedupeerde fans hebben gemaakt voor het afgelaste duel bij Dynamo Dresden afgelopen zaterdag.

De wedstrijd in Dresden werd afgelast omdat er in het oosten van Duitsland door de betogingen in Chemnitz onvoldoende politie-agenten waren om het duel in de Tweede Bundesliga te begeleiden.