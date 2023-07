Ajax houdt rekening met vertrek Bassey

Nu de interesse in de verdediger toeneemt en duidelijk is gemaakt dat de kans op speeltijd klein is, lijkt de Engelsman in te stemmen met een vertrek. Fulham is de meest concreet geïnteresseerde club en zou uiteindelijk een bedrag van naar verluidt twintig miljoen euro voor hem over hebben. Daarmee zou Ajax bijna de aankoopprijs (23 miljoen euro) van vorig jaar terug krijgen. Bassey voerde afgelopen week meerdere gesprekken en kreeg te verstaan dat hij zowel links centraal als linksback geen eerste keuze is.

Bij Fulham kan hij aanzienlijk meer verdienen dan in Amsterdam, waardoor hij zijn aanvankelijke wens te slagen bij Ajax lijkt te laten varen.