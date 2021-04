Eric Gudde verbaasd over verraste clubs: ’Ze wisten dit al een week’

„Daar ben ik heel verbaasd over”, zei de directeur betaald voetbal bij de NOS. „Vorige week dinsdag om 19.13 uur, ik zeg het er maar precies bij, hebben de clubs bericht gehad van ECV-directeur Jan de Jong, Marc Boele van de Keuken Kampioen Divisie en Eric Gudde dat het veiligheidsberaad groen licht had gegeven voor driehonderd tests, waaronder deze in het voetbal. Ze wisten er dus vanaf.”

De topclubs PSV en Ajax, die op respectievelijk 24 en 25 april tegen FC Groningen en AZ publiek mogen ontvangen, reageerden dinsdag verrast. PSV zei zich zelfs „overvallen” te voelen, vooral omdat nog onduidelijk is hoe de beschikbare plaatsen verdeeld worden.

Volgens Gudde heeft PSV echter al een officieel verzoek ingediend om het aanvangstijdstip (20.00 uur) te vervroegen, mocht de avondklok dan nog van kracht zijn. Ook Ajax, dat op 25 april mogelijk kampioen kan worden, zou al in gesprek zijn met de gemeente Amsterdam over mogelijke aanpassing van de begintijd, die ook 20.00 uur is.

Fietscompetitie

„Ons geduld is lang op de proef gesteld”, aldus Gudde. „Dit is iets waar we het hele seizoen met z’n allen naar gestreefd en op gehoopt hebben: voetballen met publiek, al is het maar een beperkt aantal. Ik hoop nu ook dat voetballers van 27 jaar en ouder snel weer normaal mogen trainen en dat de pupillen op zaterdagmorgen in een ’fietscompetitie’ kunnen gaan spelen. Want die zijn na 110 onderlinge partijtjes wel toe aan iets anders.”