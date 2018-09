Serena Williams: ’Campagne Nike krachtig statement’

Kaepernick was in 2016 de eerste speler die knielde en zijn vuist omhoog stak tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. Het was uit protest tegen buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Bekijk ook: Nike verdeelt de VS

De voormalige quarterback van de San Francisco 49ers kreeg met zijn actie veel navolging, tot groot ongenoegen van president Donald Trump. Die haalde op Twitter geregeld hard uit naar de knielende spelers.

„Een groot bedrijf dat achter hem staat, zou controversieel kunnen zijn voor dit bedrijf, maar zij zijn niet bang”, aldus Williams, die zelf ook wordt gesponsord door de Amerikaanse sportkledinggigant. „Ik voel dat het een echt krachtig statement is voor een hoop andere bedrijven.”

Ⓒ REUTERS