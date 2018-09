Löw: ‘Deur voor Özil is dicht’

“Naar mijn mening heeft Özil die deur zelf gesloten”, zegt Löw tegen Bild. „Een comeback is niet aan de orde.”

Özil maakte na het WK via Twitter bekend te stoppen als Duits international. Voorafgaand aan het wereldkampioenschap in Rusland poseerde ging hij samen met mede-international Ilkay Gündogan op de foto met de Turkse president Erdogan. Na de foto werd Özil overladen met kritiek. Bondscoach Löw schaarde zich echter achter zijn spelers en nam ze alle twee mee naar Rusland.

Özil vindt de Duitse voetbalbond racistisch. Hij noemde DFB-voorzitter Reinhard Grindel specifiek in het bericht. "In zijn ogen ben ik een Duitser als we winnen, maar een immigrant als we verliezen", aldus Özil. Toch liet Ozil de deur naar Die Mannschaft op een kier staan. Die deur is voor Löw nu definitief dicht.

Het stoort Löw dat Ozil het nieuws niet persoonlijk met hem deelde, maar via zijn adviseur. Low liet Ozil in 2009 debuteren.