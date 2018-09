’The Wolfpack’ van Quick-Step heeft eigen record nog altijd in zicht

Het gaat de ploeg van Patrick Lefevere dus voor de wind. Bizar genoeg is de 63-jarige eigenaar ondanks al die successen nog steeds op zoek naar geld en sponsors voor volgend seizoen. „Ik weiger op te geven, maar als het niet anders kan, dan zal ik met de schaal moeten rondgaan”, zegt hij tegen Sporza.

Julian Alaphilippe in de Tour of Britain en Elia Viviani in de Ronde van Spanje zorgden dinsdag voor zeges nummer 59 en 60 van Quick Step dit seizoen. Nog één internationale overwinning en het record van Patrick Lefevere is geëvenaard. In 2014 won het toenmalige Omega Pharma-Quick Step 61 keer. De 60 zeges werden behaald door dertien verschillende renners. Er zit ook een ploegentijdritzege bij en een teamzege in de Hammer Series. De Italiaanse kampioen Viviani is de grote veelvraat van de ploeg, met 17 overwinningen.

Onafscheidelijk

En toch, ondanks al die successen is Lefevere nog steeds op zoek naar geldschieters. „Het is ongelofelijk en het is contradictorisch aan het succes, maar het gaat heel moeilijk”, bekent hij. „Maar ik blijf niet bij de pakken zitten. Ik blijf proberen het budget rond te krijgen dat ik voor ogen heb.”

Hij vervolgt: „Ik begrijp dat mensen niet snappen dat ik nog altijd geld zoek. Ik heb misschien ook een strategische fout gemaakt door het veel te laat te communiceren naar de buitenwereld. Iedereen dacht dat het bedrijf Quick-Step en de ploeg Quick Step onafscheidelijk waren, dat dit voor het leven was. Maar bedrijven en mensen realiseerden zich niet dat er nog ruimte was voor anderen.”

Koopje

Lefevere zet dus zijn zoektocht voort. Al begrijpt hij niet dat er zo weinig respons is uit de bedrijfswereld. „Je kunt hoofdsponsor worden bij een ploeg met een omzet van bijna 100 miljoen euro. Dat is eigenlijk een koopje, maar je moet de koper vinden.”

De tijd dringt maar Lefevere wil niet zeggen wat zijn deadline is. „Ik wil die datum niet uitspreken, want dan pinnen mensen zich daar ook weer op vast”, aldus de ervaren eigenaar. „Ik ben met veel dingen bezig, ik reis van de ene afspraak naar de andere. Ik weiger op te geven, maar als het niet anders kan, dan zal ik met de schaal moeten rondgaan.”

The Wolfpack

De rennersgroep van de zeer succesvolle Belgische ploeg staat in het peloton al jaren bekend als The Wolfpack, wegens de vele zeges. „Het idee begon als een grap, maar de mensen vinden het leuk. Dat geldt ook voor de renners en het klinkt eerlijk gezegd ook niet slecht”, aldus Lefevere eerder in gesprek met Cyclingnews.

„Maar het gaat me te ver om nu al te stellen dat, mochten we geen sponsor vinden, we The Wolfpack-Quick Step gaan heten.”