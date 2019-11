Fransen slaan slag in dubbelspel ATP Finals

Herbert en Mahut stonden voor de tweede keer op rij in de finale van de ATP Finals. Vorig jaar verloren ze in de supertiebreak van de Amerikanen Mike Bryan en Jack Sock.

Breakpoint

De Fransen pakten tegen Klaasen en Venus de eerste set met 6-3. Zij benutten een breakpoint en de tegenstanders wisten hun drie kansen niet te verzilveren. Ook in de tweede set hadden de Fransen aan één break genoeg en pakten de titel met 6-4.

Mahut en Herbert wonnen begin 2019 de dubbeltitel op de Australian Open en completeerden daarmee de zogenaamde career grand slam. In 2015 wonnen ze de US Open, een jaar later Wimbledon en vorig jaar veroverden ze de titel op Roland Garros.