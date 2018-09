Beckham onthult details eigen MLS-ploeg

„Dit is zo’n trotse dag voor mezelf en voor het hele team”, aldus de toekomstige eigenaar en voormalig vedette van Manchester United en Real Madrid. „Het is een eer om de naam en het embleem voor te stellen. We zetten zo een belangrijke stap in de oprichting van onze club: vandaag is een belangrijk moment in de geschiedenis van Club Internacional de Futbol Miami.”

De naam is opvallend en duidt erop dat „alle culturen en gemeenschappen” welkom zijn. Het embleem, versierd met twee reigers, heeft een zwarte achtergrond met roze en witte letters, inclusief de Romeinse cijfers MMXX, een verwijzing naar het jaar waarin Inter Miami zijn plaats in de competitie zal innemen.

De nu 43-jarige Beckham moet echter nog één belangrijke hindernis overwinnen, de bouw van een eigen stadion.