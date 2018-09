FIFA-baas bij afscheid Sneijder in Amsterdam

Voorzitter Gianni Infantino van de mondiale voetbalbond FIFA is op uitnodiging van de KNVB als eregast aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. Sneijder neemt in zijn 134e en laatste interland afscheid van het Nederlands elftal en van de fans.

Gianni Infantino Ⓒ Hollandse Hoogte

Minister Bruno Bruins van Medische Zorgen en Sport zit ook op de tribune bij Sneijders laatste wedstrijd in Oranje. Op uitnodiging van de 34-jarige Utrechter komen ook tal van nationale en internationale voetbalcoryfeeën naar de wedstrijd tegen Peru.

Als kersverse ambassadeur van de Johan Cruyff Foundation wil Sneijder een zogeheten Cruyff Court laten aanleggen in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos. De KNVB heeft een donatie van 10.000 euro gedaan. Sneijder hoopt bij wijze van 'afscheidsgebaar' op meer donaties voor zijn project.