Max Verstappen: ‘Mooi, maar ook wat ik had verwacht’

,,Het is de eerste keer dat we hier rijden, dus het was vooral belangrijk om de baan te leren begrijpen”, aldus Verstappen. ,,Maar het was wel erg vermakelijk om hier te rijden. Het is een mooie baan en zeker over één ronde wordt het goed. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe we er daadwerkelijk voorstaan, want we hebben nog veel om te bekijken.”

De sessie was qua omstandigheden wat representatiever dan de eerste training. Die tweede training startte namelijk om 17.00 uur lokale tijd, net als de kwalificatie (zaterdag) en race (zondag). De zon is dan net onder in Doha.

Bekijk ook: Spanning tussen teambazen Red Bull en Mercedes om te snijden

Mercedes-coureur Bottas noteerde op de zachtste band een tijd van 1.23,148. Pierre Gasly (AlphaTauri) was ruim twee tienden van een seconde langzamer. Verstappen noteerde de derde tijd op ruim drie tienden van Bottas. Diens teamgenoot Lewis Hamilton klokte de vierde tijd.

Verstappen hoorde tussen de trainingen door dat hij in ieder geval niet bang hoeft te zijn voor een straf, nu de stewards het herzieningsverzoek van Mercedes hebben afgewezen. ,,Dat is mooi, maar ook zoals ik had verwacht”, stelt de Nederlander.