Ronald Koeman wint weer met FC Barcelona

In de afgelopen jaren werd Barcelona regelmatig gevloerd in Vigo, maar deze keer schoten de Catalanen uit de startblokken. Ansu Fati, afgelopen weekeinde ook al goed voor twee goals tegen Villarreal (4-0), opende in de elfde minuut de score. Het 17-jarige wonderkind staat dit seizoen al op drie goals.

In het vervolg van de eerste helft kwam de voorsprong van de ploeg van basisspeler Frenkie de Jong niet meer in gevaar, maar toch zochten de gasten met een kater de kleedkamer op. Nadat arbiter Carlos Del Cerro Grande eerst al heel enthousiast een rode kaart trok voor Gerard Piqué (die werd geannuleerd vanwege buitenspel) moest Clement Lenglet wel met rood naar de kant.

Barcelona was boos, maar op de twee gele kaarten voor de Fransman leek weinig af te dingen. Koeman haalde daarop nog voor de rust aanvaller Antoine Griezmann naar de kant en bracht verdediger Ronald Araújo in.

In de tweede helft zorgde Messi al snel voor hetgeen een ploeg die met tien man speelt nodig heeft: na een flitsende aanval werkte de Argentijn met rechts binnen. De bal werd echter dermate van richting veranderd dat het doelpunt op naam kwam van Celta-verdediger Lucas Olaza. Even later leek Messi al voor de 0-3 te zorgen, maar deze keer stond hij nipt buitenspel.

In de blessuretijd maakte Sergi Roberto, na een geweldige actie van Messi, de derde Catalaanse treffer, waardoor de ploeg van Koeman nu zeven goals voor en nul tegen heeft in twee duels. Het is de start die de bij Oranje afgezwaaide Nederlander zich zal hebben gewenst in het wespennest dat Barcelona zo vaak kan zijn.

Kraker in Champions League

Eerder op de avond hoorde Koeman dat hij in de groepsfase van de Champions League een mooie kraker voor de boeg heeft met zijn ploeg. Barcelona treft in de groepsfase van het miljoenenbal het Juventus van Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt. Dinamo Kiev en Ferencváros zijn de andere opponenten.

Vervanger Luuk de Jong scoort

Sevilla won voor de tweede keer dit seizoen in blessuretijd. De ploeg met spits Luuk de Jong in de basis versloeg Levante met 1-0 door een goal in blessuretijd van invaller Youssouf En-Nesyri. Vorige week pakte Sevilla eveneens de overwinning, op bezoek bij Cadiz (1-3), door twee late treffers. In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor de winnaar van Europa League duurde het ook ruim negentig minuten voordat de beslissing viel. Doelpuntmaker En-Nesyri had De Jong twintig minuten voor tijd al afgewisseld.

Athletic Bilbao afgetroefd

Athletic Bilbao ging op eigen veld met 1-0 onderuit tegen Cadiz. Unai Lopez, vorige week nog goed voor twee treffers in het juiste doel, scoorde in eigen doel. Cadiz eindigde de wedstrijd met negen man na twee gele kaarten voor Carlos Akapo en invaller Alvaro Negredo. Laatstgenoemde had slechts tien minuten nodig om weer van het veld gestuurd te worden. De tweede gele kaart kreeg Negredo voor een schwalbe.