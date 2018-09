Koeman: ’Cirkel rond voor Sneijder? Dat laat ik aan anderen over’

De Groninger denkt dat het voor alle partijen een mooie avond moet worden. „In de eerste plaats voor Oranje en daarnaast natuurlijk voor Wesley.”

Maar denkt Koeman nu dat de cirkel rond is voor de middenvelder? „Ik heb het nooit over cirkels, dat laat ik graag aan anderen over”, zei hij met een kleine glimlach. Met de laatste opmerking doelt de bondscoach zeer waarschijnlijk op de terugkeer van Louis van Gaal bij Ajax als technisch directeur, in november 2003.

Gedicht

Van Gaal leidde destijds bij een persconferentie zijn terugkeer in met een gedicht, waarbij hij afsloot met de woorden: ’En daarom klinkt het vol overgave uit mijn mond, vandaag is de cirkel echt rond’.

Op dat moment was Koeman trainer bij de Amsterdammers. Hij vond dat Van Gaal zich te veel bemoeide met zijn trainerschap, terwijl Van Gaal juist weer wees naar diens onervarenheid als trainer. Uiteindelijk werd de ruzie de technisch directeur fataal, want in oktober 2004 werd hij ontslagen.