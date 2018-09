Oranje compleet op laatste training

De meeste aandacht ging op en rond het trainingsveld in Zeist uit naar Wesley Sneijder, die donderdag tegen Peru in zijn 134e interland afscheid neemt van Oranje en de supporters. Sneijder was dinsdagavond aangesloten bij de selectie en stond woensdagochtend ook al op het veld, tijdens een besloten oefensessie.

Bondscoach Ronald Koeman wilde niet zeggen met welke opstelling hij begint tegen Peru. Hij onthulde alleen dat Jasper Cillessen de nummer 1 is en zich voorlopig weer de vaste doelman van Oranje mag noemen. Sneijder heeft in zijn laatste interland ook een basisplaats en fungeert tevens als aanvoerder. Het is de bedoeling dat de rest van de ploeg zondag in het Stade de France ook start tegen wereldkampioen Frankrijk.