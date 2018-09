Deense bond betaalt Slowaken schadevergoeding

De A-internationals van Denemarken weigeren mee te doen in verband met een zakelijk conflict met de nationale bond.

Hoe hoog het bedrag uitvalt is nog niet bekend. Sinds de Slowaakse fans weten dat de Denen met een 'campingelftal' aantreden kosten de toegangskaarten nog slechts een euro.

Denemarken speelt met zaalvoetbalinternationals en spelers uit lagere klassen. Door toch op te komen dagen probeert het land sancties van de UEFA te voorkomen. Zondag speelt Denemarken in de Nations League tegen Wales. De verwachting is dat het conflict dan nog niet is opgelost.