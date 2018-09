Greipel doet het weer in Groot-Brittannie

De rit ging van Nuneaton naar Royal Leamington Spa over 183 kilometer. Het was de tweede ritzege voor de Duitse sprinter van Lotto-Soudal, die in de massasprint de Italiaan Sacha Modolo achter zich liet.

De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de leider in het algemeen klassement, sprintte naar de derde plaats. De renner van BMC liep daardoor enkele seconden uit op zijn concurrenten in de strijd om de eindzege.

Voor Greipel was het zijn achtste zege van het seizoen. De 36-jarige Duitser neemt na dit jaar afscheid van zijn Belgische werkgever en verhuist naar het Franse Fortuneo. Opnieuw deden zijn ploeggenoten knap voorwerk. „Ik wist dat het een lange sprint ging worden en mijn plan was vanuit de laatste bocht meteen de sprint in te zetten. Het plan werkte perfect”, vertelde Greipel, die concurrenten als de Australiër Caleb Ewan en de Colombiaan Fernando Gaviria ver achter zich hield.

BMC-renner Bevin heeft dankzij bonificatieseconden nu vier tellen voorsprong op de Australiër Cameron Meyer, de Fransman Julian Alaphilippe volgt op zes seconden. Wout Poels is voorlopig vijfde. Donderdag kan de Limburger van Sky een greep naar de macht doen in de ploegentijdrit. De Ronde van Groot-Brittannië eindigt zondag.