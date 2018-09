Sneijder ziet in De Ligt ’bedreiging’ voor record

De 34-jarige Utrechter, die donderdag tegen Peru zijn 134e en laatste interland speelt, ziet in Matthijs de Ligt wel een potentiële bedreiging voor in de toekomst. „Als je achttien, negentien jaar bent en je speelt nu al in de basis, dan zou je dat record van mij wel eens kunnen gaan verbeteren”, zei Sneijder. „Het zou ook gek zijn en slecht voor het Nederlands elftal als mijn record niet een keer wordt verbroken.”

Bekijk ook: Sneijder aanvoerder bij afscheid

Sneijder debuteerde ruim vijftien jaar geleden in Oranje, als invaller tijdens de oefeninterland tegen Portugal op 30 april 2003. De Utrechter greep al in zijn derde interland de hoofdrol. Met een doelpunt en liefst vier assists leidde hij Oranje in de play-offs om een EK-ticket langs Schotland (6-0). Sneijder maakte in zijn 133 interlands 31 doelpunten. De nummer 10 hoopt tegen Peru op een mooie afsluiting.

„Ik wil nog één keer laten zien wie ik ben en wat ik kan. Met een doelpunt? Scoren is voor mij nooit belangrijk geweest, ik ben meer de man van de assist. Ik hoop vooral op een mooie wedstrijd.”