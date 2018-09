België mist drie spelers in komende duels

De nummer drie van het afgelopen WK speelt vrijdag in Glasgow een oefenduel met Schotland. Daarna volgt in het kader van de Nations League een ontmoeting met IJsland in Reykjavik.

Het trio ontbrak woensdag op de training en werd kort later officieel afgemeld wegens blessures. Ook Toby Alderweireld, Eden Hazar en Nacer Chadli oefenden niet, maar blijven vooralsnog wel bij de selectie.