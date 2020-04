Schreuder terug op veld: ‘Weer een lach op het gezicht’

De terugkeer naar het trainingsveld is een grote opluchting voor Alfred Schreuder, de Nederlandse trainer van Hoffenheim. ,,Het heeft ons groot plezier gedaan de jongens weer te zien. Het was heel leuk om weer met de jongens op het veld te staan, allemaal hebben ze heel zin om te trainen en te voetballen”, aldus Schreuder. ,,De jongens waren heel blij dat ze weer een bal konden aanraken. Ze hadden allemaal weer een lach op hun gezicht.”

Schreuder ziet de terugkeer op het trainingsveld als een stapje op weg naar normalisering in een wereld, die abrupt tot stilstand is gekomen door de coronapandemie. ,,We weten dat deze periode zwaar is voor de hele wereld, maar voor ons is dit een dag waarop we ons weer met onze hobby en ons werk kunnen bezighouden. Een heel mooie dag.”

De trainingen worden zo afgewerkt, dat de richtlijnen van de coronabestrijding geen geweld worden aangedaan. Er wordt in kleinere groepen getraind van vier spelers en hooguit twee spelers zijn bij elkaar in de buurt op het trainingsveld. ,,Elke speler was een uur op het veld en daarna werd de training voortgezet in het krachthonk”, aldus Schreuder, die meerdere velden gebruikte op het trainingscomplex in Zuzenhausen.