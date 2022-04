Dutch Open pakt uit met grote namen: Thomas Pieters en Højgaard-tweeling

Pieters, winnaar in 2015, is uit het rijtje de meest aansprekende naam van het moment. De Belg won begin dit jaar in Abu Dhabi het eerste toernooi van de Rolex Series 2022. Mede daardoor bezet hij momenteel op de 35e plaats op de wereldranglijst en staat hij zelfs derde in de DP World Tour Rankings.

Wiesberger was in 2016 al eens tweede op de Dutch Open. Destijds moest hij alleen Luiten voor zich dulden. Nicolai en Rasmus Højgaard staan symbool voor de aankomende generatie. De Denen wonnen ondanks hun jeugdige leeftijd (22) samen al vijf toernooien.

„Ik ben verheugd dat het deelnemersveld vorm krijgt en dat we goede spelers hebben kunnen vastleggen”, aldus toernooidirecteur Daan Slooter. „Ik ben ervan overtuigd dat de tourspelers straks zullen worden getest en dat ook de Nederlanders in het toernooi weer van zich zullen laten horen. Daarnaast worden veel spelers getriggerd door de kans om via het Dutch Open nog een plek in het Brits Open en het US Open te bemachtigen.”

De 102e editie van Dutch Open wordt van 26 tot en met 29 mei op Bernardus Golf in Cromvoirt gespeeld. Voorheen vond het toernooi steevast plaats in september, maar het is verplaatst op de kalender.