De Marchi wint Vuelta-rit, Mollema weer niet beloond

Het was een rit door het middengebergte in het noordwesten van Spanje, van Mombuey naar Luintra. Met een lengte van ruim 207 kilometer was het ook de langste etappe van deze Vuelta. De leiderstrui bleef in handen van de Brit Simon Yates.

De Marchi was halverwege op avontuur gegaan met achttien andere renners, onder wie Bauke Mollema. In de slotfase kwam de renner van BMC voorop met Jhonatan Restrepo. De Marchi schudde de Colombiaan in de stromende regen enkele kilometers voor de streep van zich af. Restrepo bereikte als tweede de finish. De Italiaan Franco Pellizotti werd derde.

Voor De Marchi was het de derde keer dat hij een rit in de Ronde van Spanje won. Eerder deed de 32-jarige Italiaan dat in 2014 en 2015. Die laatste zege was meteen ook zijn laatste geweest. „Soms denk je dat je het goede gevoel kwijt bent. Het is ook daarom van belang dat je weer eens als eerste over de streep komt”, vertelde De Marchi, die het niet op een sprint durfde te laten aankomen. „Dan was ik zeker als tweede geëindigd. Ik moest op de laatste klim iets proberen, maar ik had geen beste benen meer. Het was een gevecht, de hele dag.”

In een zeer levendige rit lukte het pas na meer dan 100 kilometer een groep definitief uit de greep van het peloton te blijven. Mollema, De Marchi en Pellizzotti waren daarvoor al bij tal van pogingen betrokken geweest. De Fransman Thibaut Pinot was de beste geklasseerde renner onder de vluchters, die lang een marge van zo’n 3 minuten hadden.

Mollema, al twee keer tweede, viel op zo’n 50 kilometer voor de streep aan. Meer dan de prijs voor de strijdlust leverde het de Groninger van Trek (51e in de rituitslag) niet op. Op de slotklim, met de top op ruim 10 kilometer voor de streep, probeerde De Marchi het maar weer eens. Restrepo kon op hangen en wurgen volgen, maar moest de Italiaan kort voor Luintra toch laten gaan. De groep met Yates, zijn naaste belager Alejandro Valverde, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman kwam ruim 2 minuten na de winnaar binnen.