Sneijder: ’Lijkt me mooi om assistent te worden bij Oranje'

Zodra Sneijder is gestopt met voetballen, wil de 34-jarige Utrechter dolgraag in een andere rol terugkeren bij het Nederlands elftal. ,,Zolang ik het leuk vind om op het veld te staan, blijf ik dat doen. Daar haal ik nog steeds voldoening uit'', zei Sneijder, die sinds begin dit jaar in Qatar speelt voor Al-Gharafa. Zijn lucratieve contract loopt daar volgend jaar af.

,,Ik ga zo lang mogelijk door. Natuurlijk lijkt het me mooi om daarna assistent te worden bij Oranje. Maar zo'n functie vergt wel volledige focus, dat komt dus pas als ik zelf klaar ben met voetballen.''

Koeman, de trainer die Sneijder begin 2003 liet debuteren in de hoofdmacht van Ajax, ziet de recordinternational in de toekomst best in een trainingspak langs het veld staan. ,,Een aantal jaar geleden nog niet. Maar Wesley is een liefhebber, die enorm veel heeft meegemaakt in zijn carrière. Dat is een pre ten opzichte van anderen. Het kost tijd om van voetballer te veranderen in een trainer, daar heb je een cursus voor nodig. Binnen de KNVB gaan we proberen hem een interessant traject aan te bieden.''