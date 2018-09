Shorttracker Ahn verdwijnt definitief van de baan

Dat heeft de zesvoudig olympisch kampioen via Russische media laten weten. Hij wil meer tijd aan zijn gezin besteden.

Op de Winterspelen van Turijn in 2006 won Ahn voor zijn geboorteland Zuid-Korea drie keer goud en één keer brons. Inmiddels in het bezit van de Russische nationaliteit evenaarde hij dat succes in Sotsji 2014.

Wegens de schorsing van Russische atleten naar aanleiding van een omvangrijk dopingschandaal ontbrak Ahn dit jaar bij de Winterspelen van Pyeongchang.