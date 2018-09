Sneijder wil vluchtelingen helpen

De 34-jarige middenvelder maakte deze week bekend dat hij ambassadeur wordt van de Cruyff Foundation en vraagt rondom zijn erewedstrijd tegen Peru aandacht voor een bijzondere wens.

Lesbos

„Het allermooiste zou ik het vinden om samen met mijn vriend Johnny de Mol en zijn stichting Movement on the Ground een Cruyff Court te realiseren in of nabij een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos”, vertelt Sneijder. „Juist hier zouden kinderen een veilige speelplek zo goed kunnen gebruiken. Zij leven in onmenselijke omstandigheden en hebben het echt nodig om even ’gewoon’ kind te kunnen zijn.”

De voormalig speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice vraagt de fans dan ook om hem te helpen deze droom te realiseren en als afscheidscadeau te doneren aan dit mooie project. „Dat kan via mijn eigen donatiepagina www.cruyffcourtwesleysneijder.org.”