Liverpool heeft Lallana sneller dan verwacht terug

De middenvelder raakte eerder deze week geblesseerd tijdens een training met de nationale ploeg van Engeland, in voorbereiding op de interlands tegen Spanje en Zwitserland. Met een blessure aan de lies meldde hij zich weer op Anfield Road.

Onderzoek wees uit dat er slechts sprake is van een lichte blessure. „Het is een tegenslag, maar gelukkig geen grote tegenslag”, verklaarde Lallana. „Ik verwacht dat ik deze maand alweer kan spelen en dat is een enorme meevaller.”