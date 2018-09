PSG moet Mbappé drie duels missen

Volgens de Franse krant L’Équipe heeft de aanvaller van de Franse kampioen die schorsing opgelegd gekregen naar aanleiding van de rode kaart die hij het afgelopen weekeinde kreeg in het duel met Nimes.

Mbappé, afgelopen zomer wereldkampioen met Frankrijk, duwde een tegenstander weg die hem even eerder onderuit had geschopt. Dat kwam hem op rood te staan. Mbappé had nog wel de derde treffer voor PSG gemaakt, dat met 4-2 won.