Tagliafico krijgt bijzonder nieuws in Argentinië

Bij afwezigheid van Lionel Messi en doelman Sergio Romero zal Tagliafico bij de duels met Guatemala en Colombia het veld betreden als aanvoerder van de Argentijnse ploeg.

Dat meldt TyC Sports woensdagavond. Tagliafico is nog allesbehalve een ervaren rot bij La Albiceleste. De Ajacied speelde pas acht interlands, waarvan vier tijdens het afgelopen wereldkampioenschap in Frankrijk.

Tagliafico is momenteel vaste keus in het Ajax van Erik ten Hag, dat zich de afgelopen maand plaatste voor het hoofdtoernooi van de Champions League en tweede staat in de Eredivisie.