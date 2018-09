’Fantasie-elftal’ Denemarken lijdt kleine nederlaag in Slowakije

Het werd in Trnava 3-0. Bij de Scandinaviërs ontbraken alle A-internationals en de technische staf wegens een conflict met de nationale bond.

Denemarken wilde toch spelen, om sancties van de UEFA te voorkomen. Ze stelden de Slowaken alvast een schadevergoeding in het vooruitzicht, waarvan de hoogte nog moet worden bepaald. Zo stond in het doel Christoffer Haagh. De 31-jarige keeper heeft meer dan vijftig interlands achter zijn naam staan, allemaal gespeeld in de zaal. Interim-coach was John Jensen, die ooit nog in de Bundesliga voor Hamburger SV speelde.

Halverwege stond Slowakije op 2-0 door goals van oud Willem II’er Adam Nemec en Albert Rusnak, die voor SC Cambuur en FC Groningen heeft gespeeld. Na de rust schoot Adam Fogt nog in eigen doel.